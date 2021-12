INTERVJUU | Sami Seppänen: ametnike omavoli ähvardas 700 000 inimesele võrgu päevapealt sulgeda

Sami Seppänen tuleb keskpäevaks intervjuule Tallinna vanalinna jõuluturult. Nüüd on aega. Nädal tagasi pani ta maha Elisa juhi koha. Veel nädal varem lõppes riigikogus elektroonilise side seaduse vastuvõtmisega Seppäneni paariaastane võitlus riigiga, kaitsmaks Elisa investeeringuid Eestis. Ei õnnestunud. Seppänen tunnistab, et kahjuks peab nüüd tema järeltulija tegelema tagajärgedega, kuid märgib, et ega tal suurt võimalust riigiga kompromissi leida ei olnudki. Vastaspoolele on õigusriigi mõiste võõras. Seda ütleb ta ka kõigile, kes küsivad temalt Eestisse investeerimise kohta. Ja seda küsitakse. Juba on Eesti nimi ühest sadade töökohtadega investeeringu nimekirjast maha tõmmatud.

Veel kuu ja Seppänen lahkub ka ise Eestist. Kuid suve alguses lubab ta tagasi tulla ja siis otsustada, mis temast edasi saab.