Coca-Cola Plaza taasavab uksed hiljemalt aasta lõpus

Renoveeritud ja veelgi parema heli ja pildiga kinosaalidesse oodatakse kinokülastajaid tagasi hiljemalt aasta lõpus, seisab meediale läkitatud pressiteates.

"Coca-Cola Plaza on fondi portfellis investeering, millel on märkimisväärne pikaajaline potentsiaal. Asukoht Tallinna südalinnas kohustab olema kaasaegne kino, mis pakub külastajatele kõrgeimat esteetilist ja kunstilist naudingut. Otsus investeerida ja tõsta kinosaalid veelgi kõrgemale tasemele näitab tugevat mõistmist ja kindlustunnet, et suure ekraaniga kinod jäävad oluliseks meelelahutuskohaks ka tulevikus. Me kõik loodame, et piirangud kaovad võimalikult kiiresti, eriti lastele," rõhutas Baltic Horizon Fundi fondijuht Tarmo Karotam.

Forum Cinemase tegevjuht Kristjan Kongo rääkis novembri lõpus Ärilehele, et ajutise sulgemise põhjuseks olid peamiselt ikkagi koroonaviirusest tulenevad valitsuse seatud piirangud ja sellega seoses vähenenud külastatavus. "Hetkel on õigem uksed kinni panna. Kui saalid on tühjad ja projektorid täisvõimsusel huugavad, pole mõtet kino selle elektri hinna juures lahti hoida," ütles Kongo.

Tema sõnutsi olid võrreldes varasügisega vaatajanumbrid märgatavalt vähenenud. Kongo leidis, et numbrid hakkasid kukkuma pärast seda, kui üle 12-aastastelt lastelt koroonapassi küsimisega alustati.

Programmijuht Tõnis Lõhmuse märkis, et pärast Pimedate Ööde filmifestivali lõppu ei ole kinos eriti suurt filmivalikut. Kuigi asutus on suletud, makstakse töötajatele hetkel tavapärast tasu.

Mis puudutab edasist programmi, siis täna rääkis Kristjan Kongo lootusrikkalt, et vahetult pärast taasavamist kostitatakse vaatajaid mitmete esilinastustega, nagu näiteks "Matrix", "Resident Evil" ja "Kingsman".

