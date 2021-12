T1 keskuse uus juht: keskuse uuesti käivitamine tundub uskumatu, aga WRC etapi Eestisse toomine tundus ka uskumatu

"Mind motiveerib väga, et saan juhtida T1 ümbersündi. Keskusel on suur potentsiaal, kui seda juhtida õigesti ning professionaalse tiimi poolt. Keskuse edu nimel on äärmiselt oluline tihe koostöö hoones tegutsevate äride ja koostööpartneritega ning klientidega, millele panen suurt rõhku, tegeledes ühtlasi koos meeskonnaga keskuse tulevase kontseptsiooniga," ütles Hõbe.

Hõbe sõnul asub keskus suurepärases, ajaga veelgi suurema atraktiivsusega asukohas, kui pidada silmas tulevast Rail Balticu terminali. „Ühendades ärikinnisvara valdkonna kohaliku ja rahvusvahelise pädevuse, hakkab keskus ligi tõmbama hästi klappivat rentnike kooslust, saades nii mitmeotstarbeliseks keskuseks," ütles Hõbe.

Tarmo Hõbe kinnitab, et läheb Saku suurhallist ära. "Üheksa aastaga on maja kenasti toimima saadud ja 2022. aasta kalender on tihedalt üritusi täis," ütleb ta.

Ta nendib, et Rally Estonia korraldamine pole igapäevatöö, kuigi see võtab väga palju energiat. Häbe märgib, et on kolm aastat järjest WRC etappi korraldanud ja paljud asjad on paika loksunud.

"Ma ei näe, et Rally Estonia kuidagi kannataks selle arvelt, et ma T1 juhina töötan. Pigem üks täiustab teist," tõdeb Hõbe.

Hõbe kinnitab, et tema tegevjuhiks saamise kokkulepped tehti Lintgeniga ära juba enne, kui ettevõte oksjoni võitis.

"Tuleb teha tugeva omanikuga õigeid asju, õiges järjekorras. Ma olen täiesti veendunud, et aasta pärast on see keskus täiesti teistsugune ja väga suure külastatavusega," ütleb Tarmo Hõbe.

"T1 uuesti käivitamine tundub uskumatu, aga WRC etapi Eestisse toomine tundus ka uskumatu. Ma usun veendunult, et see õnnestub. T1-l on väga suure potentsiaaliga asukoht ja meil on kindel plaan, millega suure emotsiooniga peale hakata," märgib ta.

T1 on Tallinna kaasaegseim keskus, mille täielikud võimalused avalduvad peale planeeringu ning kontseptsiooni uuendamist. „Keskuses on juba praegu head parkimisvõimalused, täiustamist vajavad ligipääs keskusele ning hoones liikumine," märkis Hõbe.