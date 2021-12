Lukašenka ähvardas kolmandat korda gaasitransiidi Euroopasse kinni keerata

„Kui sanktsioonid, mis neil on kehtestatud või mida nad kehtestavad tulevikus, sunnivad meid eriolukorda ja meil ei ole mingit võimalust nende sanktsioonidele teiste meetmetega vastata, kasutame me seda karmi meedet,” ütles Lukašenka, vahendab Interfax.

13. novembril ütles Venemaa president Vladimir Putin , et kuuleb sellisest võimalusest esimest korda. Putin tunnistas, et transiitriigi president võib lepingute vastaselt gaasitarned Euroopasse ära lõigata, aga väljendas lootust, et selleni asi ei lähe.

Pärast seda ütles Peskov, et Venemaa president mõistab Minski karmi reaktsiooni Lääne „agressiivsele survele”, aga loodab, et see ei too kaasa Moskva kohustuste täitmise katkemist Euroopa gaasitarbijate ees.