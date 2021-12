Tutvuge uue Surface’i arvutite pereliikmega – Surface Go 3

Johann Wolfgang von Goethe on öelnud, et „ilu on kõikjal oodatud külaline”. Miks mitte valida ilu ka tehnoloogias? Surface’i perekonna seadmetel kasutatakse õhukest, elegantset ja stiilset disaini ning kvaliteetseid materjale, nagu soe Alcantara® või jahe metall, mida täiendab rikkalik värvivalik.

Igal Surface’i seadmel on kõrge eraldusvõimega PixelSense™-i puuteekraan, mis tagab elutruud värvid ja kaasahaarava interaktiivse kogemuse. Sõrmede või Surface Peni abil on lihtne visandada, kirjutada, kustutada ja oma mõtteid jäädvustada. See on parem kui pliiats ja paber.

Helistage, vestelge ja tehke plaane – kõik ühes rakenduses

Püsige võrku ühendatuna! Meie uus reaalsus ning Surface ja Microsoft Teams aitavad teil kõikide isiklike ja sotsiaalsete rühmade jaoks kasutada ühte kohta, kus suhelda oluliste inimestega. Igal Surface’i arvutil on HD-veebikaamerad, mis kuvavad teie nägu mis tahes nurga alt kõnede, koosolekute, virtuaalsete kohtumiste ja muude ühenduste ajal.

Ja mis peamine – te saate kõik asjad tehtud. Surface’i abil saate kõike eelnevat teha piisava jõudlusega, sest lisaks võimsatele ja kiiretele protsessoritele on Surface’i seadmed rohke salvestusruumi ja kogu päeva kestva akuga.

Nüüd saate kohtuda uue Surface’i pereliikmega – kõige mobiilsema Surface’i kaks ühes puuteekraaniga Surface Go 3-ga, mis on ideaalne igapäevaste ülesannete, kodutööde ja mängimise jaoks.

Surface Go 3, mis on loodud välja tooma Windows 11 parimaid omadusi, on optimeeritud digitaalse pliiatsi ja puutetundliku ekraani jaoks. Lisaks on sellel kiirem Intel® Core™-i protsessor, kogu päeva kestev aku, sülearvuti mitmekülgsus ja sisseehitatud Microsofti turvalisus.

Seade sobib ideaalselt kogu perele ja kaalub vaid 0,5 kg. Samuti saate valida erinevat tüüpi ümbriseid, mida müüakse eraldi.