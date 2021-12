Tegevuse lõpetanud õlletootja töötajad võttis üle tehase uus omanik

EASi välisinvesteeringute keskuse fookuses on lisaks kõrge lisandväärtusega välisinvesteeringutele ka sellised investeeringud, mis loovad töökohti väljaspool Tallinna ja on oma piirkonna arengule pühendunud. "Teadsime Viru Õlu raskustest juba varasemalt ja meil on hea meel, et 2020. aasta Soome kõige hinnatum õllebränd Pyynikin ostis Haljala õlletehase kinnisvara ja seadmed ning pakub piirkonna inimestele endiselt tööd," kommenteeris Joonas Vänto.

EASi välisinvesteeringute keskus toetas Soome investoreid, et nad saaks Haljalas võimalikult efektiivselt ja põgusalt tootmise käima ning tänaseks on Pyynikin Brewing Company juhtinud endise Viru Õlle täiesti uutele radadele.

"Meil on ülimalt hea meel, et ettevõte on Eestis palganud 22 inimest, kellest suurem osa on endised Viru Õlu töötajad ning plaanis on kasvada 30 töötajani. Ettevõte on toonud Eestisse ka oma pruulmeistri Timo Kuorehjärvi, kes arendab siinset toodangut," lisas Joonas Vänto.