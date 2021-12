Plaan nurjus: omanikud loobusid kino Eha asemele uhke hotelli ehitamisest

Ärileht kirjutas möödunud aastal, et Tartu maantee 49 aadressil asuva kunagise Eha kino ja praeguse kaubanduskeskuse asemele kerkib Balti riikide esimene Hampton by Hiltoni kolmetärnihotell.

Kinnistu omanik ja arendaja GVP Invest Estonia esindaja Sigitas Daugnorase ütles tollal Ärilehele, et hotelli jaoks sobiva asukoha leidmisega nähti vaeva kaks aastat. "Märtsis (2020. aastal - toim) alanud ja kogu maailma tabanud koroona põhjustatud kriis on paraku puudutanud ka meid. Oleme seetõttu korrigeerinud oma esialgset plaani, mille alusel oleks sel suvel pidanud algama praeguse keskuse lammutamine ja uue hotelli ehitustööd," lisas Daugnoras. "Praeguse seisuga oleme kõik otsused lükanud edasi vähemalt selle aasta oktoobrini," teatasid nad 2020. aasta kevadel.

Hampton by Hilton on üks maailma tuntuim kõrgema keskklassi hotelli kaubamärk, millel on ligi 3000 hotelli 27 riigis üle maailma. Hamptoni külalised on valdavalt keskastmejuhid, ärireisijad, turistid ja lastega pered, kes tähtsustavad hotelli valides ennekõike selle head asukohta ning mõistlikku hinda. Hotellikett panustab eelkõige mugavusele ja moodsatele disainilahendustele ning lähtub fookuspõhisest kontseptsioonist, pakkudes tavalisest mõneti tagasihoidlikumas mahus teenuseid, meelelahutust ja toitlustust, ehkki hommikusöök on Hampton by Hiltonis alati hinna sees.