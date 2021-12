VIDEO | Mis muudab Hine’i konjaki nii eriliseks?

Mis on see, mis muudab Hine’i konjakimaja nii eriliseks? Sellele küsimusele vastavad Tallinnas läbi viidud intervjuus Hine’i konjakimaja esindaja Per Even Allaire ja Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni president Kristjan Markii. Intervjuus tutvustatakse Hine’i konjakimaja eripärasid, ajalugu ja põhitooteid ning räägitakse detailselt konjaki valmistamisest, kliimamuutustest Cognac'is ja konjakiturul toimuvast.