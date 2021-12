KUULA SAADET | Creditcast: mis asi on uus kontoteabe teenus?

„ELi vaatest on uue makseteenuste direktiivi mõte olnud tekitada uusi võimalusi ja avatust üsna kinnisel pangandusteenuste turul. Uue direktiiviga pääsevad palju laiemad huvilised pakkuma teenuseid, mis on pigem IT kui pangandusega seotud,” räägib Tammenurm.

Saates keskendutakse kahele erinevale fookusele: esiteks erinevate maksete algatamise temaatika ehk kuidas eri maksed eri pankade vahel toimivad, kes neid juhib. Senini on maksete tegemine igas asendis olnud pankade käes. Uue direktiivi mõte on muuta see valdkond palju avatumaks, et enamad mittepangandussektori ettevõtted saaksid litsentsi omamisel erinevaid makseteenuseid pakkuda, makseid eri poolte vahel vahendada.

„Creditinfo keskendub aga direktiivi ühele teisele punktile ehk siis pankades oleva kontoinfo mugavamale kättesaamisele. Senini on iga konto seisukorra kohta info saamine käinud PDFi kujul ja nii, et infot tuleb pangalt eraldi iga konto kohta küsida. Uus direktiiv lubab andmeid küsida lihtsamalt, kiiremalt ja mugavamalt. Peamiselt tähendab see kontoteabe info liikumise automatiseerimist,” selgitab Tammenurm.

Reaalmaailmas on sellest kõige enam kasu näiteks e-kaubanduses, kus maksete sooritamine peab olema kiire, mugav ja mis peamine – odav. „Selleks, et nii meie kui ka kogu Euroopa e-kaubandus saaks areneda ja teha uue hüppe, on meil vaja tuua maksete hind alla. Seda suudavadki teostada eraldi ettevõtted, mis ei ole pankadega seotud,” selgitab IT-juht.

Kuula viimast „Creditcasti” salvestust siit: