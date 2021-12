LHV kasum jätkas novembris kasvu

AS LHV Pank teenis puhaskasumit 5,4 miljonit eurot, millest 0,9 miljonit eurot tulenes Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Groupi tütarettevõte LHV UK Limited teenis novembris 0,3 miljonit eurot kahjumit, AS LHV Varahalduse puhaskahjumiks kujunes 68 tuhat eurot puhaskahjumit, AS LHV Kindlustuse puhaskahjumiks 48 tuhat eurot, teatas pank.