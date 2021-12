Kas peaksime valima endale nutitelefoni samamoodi, nagu valime töötajaid?

Kui talentide arv on turul piiratud, siis nutiseadmete valik on väga suur. Kuidas valida usaldusväärne telefon, milles andmed on kaitstud ja mis vastab iga meeskonnaliikme vajadustele, töötab tõrgeteta ja täidab ülesandeid välgukiirusel? „Tuleb kujundada selline töökeskkond, kus kõik osad toimivad sünergias – kõige rohkem väärtust loovad inimesed ja tehnoloogia,“ selgitab Apple'i riistvarasüsteemide insener Andrei Mihhailov.

Just seepärast soovitab tehnoloogiaekspert analüüsida ja hinnata telefone talentide valimise põhimõttel, võttes arvesse kogemust, kiirust, reageerimist ning isegi mälu mahtu, suutlikkust töötada meeskonnas ja hallata mitmesuguseid rakendusi. Niisama oluline on kaitsta privaatsust: näiteks tagab krüpteerimine kiibi tasandil, et andmed kunagi ega kuhugi ei leki.

„Pikk tööaeg on kriteerium, mis töötajate puhul ei kehti, ent kui tegemist on tööks vajaliku seadmega, tuleb see kasuks. iPhone'i telefonid töötavad pikka aega tõrgeteta. Neil on palju omadusi, mis põhinevad tootja kogemusel, innovatsioonil ja suutlikkusel mõista tarbijate vajadusi,“ Mihhailov. „iPhone'is on lihtne kasutada nii MS Wordi, Excelit, PowerPointi kui ka teisi rakendusi, millest on juba ammu saanud töötajate igapäevased töövahendid.“