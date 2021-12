Kurioosum: Rootsi käivitas elektrijaama, et päästa Poolat. Poola müüs saadud elektri taas Rootsi

Poola palus naabritelt abi, et katta 1,7 gigavati võimsuse puudujääk. Poola elektripuuduse põhjuseks oli 905-megavatise söekütte töötava elektrijaama seiskumine ja veidi üle 560 megavatise elektrijaama ootamatu katkestus. Lisaks Rootsile kiirustasid Poolale appi ka Saksamaa, Leedu ja Ukraina elektrivõrguettevõtted.

Poola ja Rootsi vahel on 600 MW ülekandeühendus. Kogu sündmuste jada tekitas olukorra, kus Rootsi ei eksportinud Poola elektrit, vaid vastupidi võttis sealt elektrit. Teisisõnu käivitas Rootsi elektrijaama, et müüa elektrit Poola, et Poola saaks sealt elektrit tagasi Rootsi müüa.