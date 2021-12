Kohvifirma OA Coffee börsileminek pole läinud nii nagu oodatud. Foto: Argo Ingver

Alternatiivbörsile First North suunduv OA Coffee teatas täna, et börsilt saadud keelduv otsus pole nende hinnangul piisav, et asi pooleli jääks. Investoritel jääb siiski õhku oht, et aktsiaid ei saa hiljem nii lihtsasti kaubelda.