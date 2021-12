Henn Põlluaas riigikogu ees: oleme otsustanud korraldada suure meeleavalduse

„Oleme katastroofi äärel. Õhtuti on meie külade ja linnade aknad pimedad" ütles Põlluaas alustuseks. „Riik võtab kõrgest hinnast röögatuid kasumeid. See tähendab 600 000 inimese alandamist ja väärikkuse võtmist. Alles see oli, kui Kaja Kallas teatas, et elekter peabki kallis olema, kui tahame rohepööret teha," ütles Põlluaas riigikogu ees.

Ta lisas, et võrgutasude alandamine on ainus asi, mida valitsus on õigesti teinud, kuid see ei ole piisav. „Elekter ei ole luksuskaup, elekter on inimõigus. Vaja on peatada osalus või lahkuda CO2 kvoodi süsteemist. Nord Pool on manipulatsioon," ütles ta ning teatas lõpetuseks: „Me oleme otsustanud korraldada suure meeleavalduse, kus nõuame koos rahvaga elektrihinna alandamist."