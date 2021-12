Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saab uue digiarengu asekantsleri

Minister Andres Suti sõnul on uue asekantsleri ülesandeks viia Eesti digiriik ja -ühiskond senisest veel paremale tasemele, mis vastaks avalikkuse kõrgetele ootustele ja meie rahvusvahelisele kuvandile. „Eesti riik on olnud teerajaja, ent sellega koos on kasvanud ka ootused digiriigi suhtes. Seda eriti viimase kahe aasta jooksul, mil näiteks kiire internetiühendus, digiteenuste kvaliteet ja turvalisus on muutunud üha akuutsemaks teemaks. Samuti on vaja vähendada lõhet meie digiühiskonna kuvandi ja reaalse võimekuse osas, eriti kui vaadata kui kiiresti on ka ülejäänud maailm digiteele pürgimas,“ tõdes Sutt.

Ministri sõnul tuleb uuel asekantsleril hakata digiriigi vundamendile ehitama tuleviku digiühiskonda ja hoida digitiigrit edasi hüppamas. „Peame uuendama juba täna olemasolevaid lahendusi ja panustama nende ülalhoidu. Samas tuleb digiriigi lahendusi ka edasi arendada ning uusi tehnoloogiaid parimal moel ära kasutada ja seda kõike loomulikult küberturvaliselt. Olen kindel, et Luukase senine kogemus IT- ja küberturbe vallas nii Eesti avalikust kui erasektorist ning välismaalt annavad talle nende väljakutsete lahendamiseks väga hea põhja ja soovin talle edu maailma parima digiriigi kujundamisel,“ ütles Sutt, kelle hinnangul on lahkuv asekantsler Siim Sikkut oma ametiajal teinud tänamatut tööd meie digiriigi eestvedamisel ning loonud hea vundamendi, millele uue asekantsleri juhtimisel digiühiskonda edasi ehitada.

„Eestlased on oma (digi)riigi suhtes õigustatult nõudlikud, meil on mõõdupuuks parimate idufirmade ja tehnoloogiahiidude tooted ja teenused. Minu ja minu kolleegide ülesanne on võtta kiiresti muutuvast tehnoloogiamaastikust parim ning rakendada see nii, et Eestis läheks elu paremaks. Sellega ei tule riik üksinda toime, peame liikuma koostöös ja koosloomes inimeste, kogukondade, ettevõtete, teadusasutuste ja teiste partneritega Eestis ja võõrsil,” rääkis tulevane asekantsler Luukas Kristjan Ilves.