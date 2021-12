Möödunud aasta majanduskriis oli Eesti maakondade sisemajanduse koguproduktile erineva mõjuga

SKP väiksem langus Harju ja Tartumaal ning sealhulgas Tallinnas ja Tartus tõstis nende osakaalu Eesti SKP-s. Harju ja Tartu maakonnad olid ainukesed, mille SKP osakaal Eestis tõusis, kusjuures suurim oli see muutus Harjumaal ja Tallinnas. Harjumaa osakaal Eesti SKP-s kerkis 65,6 ja Tallinnas ligi 55 protsendini - suurimani maakondade SKP mõõtmisajaloo jooksul. Viimase 10 aastaga on suurenenud vaid Harju ja Tartumaal ning sealhulgas Tallinnas ja Tartus loodud SKP osakaal Eesti keskmise suhtes - vastavalt 5,7 ja 0,6 protsendipunkti. Kõige enam on vähenenud aga Ida-Viru maakonnas loodud SKP osakaal - 2 protsendipunkti. Kui 10 aastat tagasi oli Ida-Virus loodud SKP osakaal Eesti SKP-s 7,8%, siis möödunud aastaks vähenes see 5,8 protsendini. Võrdluseks, kogu Ida-Viru maakonnas loodud SKP on väiksem, kui Tartus. Samas on Ida-Viru maakonna majandus oma mahult jätkuvalt kolmandal kohal.