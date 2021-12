Kolm aastat tagasi valminud Saue uusarenduse elanik näitab oma kahe viimase aasta novembri kommunaalarvet. Eelmise aasta arve oli 40 eurot kallim kui tänavune. Sellel aastal on elekter odavam. Mitte kulutatud ei ole vähem, vaid kilovatt-tunni hind on soodsam. Kuidas see võimalik on? Loe alljärgnevat lugu, saad teada.