FOTOD | Taas levib panga nime alt uus petusõnum: rõhutakse inimeste hajameelsusele

Ärilehele poole pöördus lugeja, kelle sõnul on ta hiljuti saanudSEB panga nime alt kahtlase sisuga SMS-e. Lisaks märkis petukirja saanud lugeja, et ta ise ei ole SEB panga klient.

„Esmapilgul võib petturi saadetud e-kiri olla sarnane panga e-kirjaga. Näiteks saatja e-kirja aadressis on panga nimi ja kasutatakse panga signatuuri. Kurjategijad eeldavad, et inimesed on hõivatud ega loe kirju tähelepanelikult," kinnitas SEB Turbekeskuse turbejuht Kätlin Kukk.

Oluline on teada tegevusi, mida pank ei palu klientidel e-kirja teel teha, kuid mis õngitsuskirjades on levinud: petturid paluvad tavaliselt kiiremas korras esitada enda internetipanga paroolid, et kontrollida esitatud andmeid või kirjas olevalt lingilt oma internetipanka sisse logida. Lingil klõpsamine viib teid lehele, mis esmapilgul näib nagu panga veebileht, kuid tegelikult on tegemist võltsitud leheküljega, millel andmeid sisestades satuvad need pahalaste kätte.









Mistahes lingi avamisel soovitatakse kontrollida aadressiribal olevat veebilehekülje aadressi ning selle kõrval tabaluku ikooni, mis näitab et lehekülg on turvaline. Kui ikoon puudub või aadress tundub kahtlane, ärge mingil juhul oma andmeid sisestage.

Kui tekib kahtlus, et võite olla langenud pettuse ohvriks, siis tuleks viivitamatult võtta ühendust oma pangaga, kasutades ametlikul kodulehel olevaid kontakte. Mida kiiremini pangaga ühendust võtate, seda tõenäolisem on raha tagasi saada ja nii saab sulgeda ka kõik edasist kuritarvitust võimaldavad teekonnad. Kiirus on väga oluline, kuna tänapäeva maksed liiguvad meeletult kiirelt.

Soovitame õngitsuskirjade eest kaitsmiseks järgmist