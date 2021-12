Kantar Emor: Swedbank tõusis taas Eesti kõige mainekamaks suurettevõtteks

Mainekuse edetabelit tõusis juhtima Swedbank, mis on edetabeli tipus trooninud ka varasematel aastatel, viimati 2018. Seejärel pangandust ümbritsenud skandaalide valguses kolmanda kümne lõppu taandunud ettevõte kerkis ettepoole juba aasta eest, jõudes sel aastal uuesti päris tippu. Seejuures on Swedbankil paranenud mainekuvandi mõlemad komponendid ‒ tugevuskuvand ning suhtumine ettevõttesse. Traditsiooniliselt on Swedbanki maine tugevam mitte-eestlaste hulgas, viimastel aastatel torkab silma positiivne hoiak naiste seas.

Läinudaastane maineliider Coop sel aastal esikolmikusse ei mahu, samas on oma positsiooni parandanud teised igapäevakaupade ostukohad. Coopi kõrval on taas esikümnesse jõudnud sealt aasta eest napilt välja jäänud Selver ning üle aastate ka Prisma Peremarket, mis viimati mahtus kümne mainekaima suurettevõtte hulka viie aasta eest. Sarnaselt eelmisele aastale kuuluvad esikümnesse veel Circle K, Farmi ja Telia, neist viimane on edetabelis veidi tõusnud, teised pisut langenud.

N-ö uueks tulijaks mainekaimate ettevõtete esikümnes on sel aastal kliendisuhete juhtimisele keskendunud tehnoloogiaettevõte Pipedrive.

Kantar Emori uuringueksperdi Katrin Männaste sõnul on mainekuse trende valdkonniti vaadates näha, et finants- ja sideteenuste alal tegutsejad ning kaubandusettevõtted on saanud 2021. aastal pigem veidi kõrgema mainekuvandi osaliseks kui aasta eest. „Mõningast langust on märgata infrastruktuuriettevõtete puhul, eeskätt on halvemuse suunas liikunud neisse suhtumine. Osaliselt võib selle taga juba näha energiahindade tõusu mõju,“ kommenteeris Männaste. „Eelmisel aastal olulise languse läbi teinud transpordisektori ettevõtted on aga uuesti taastumas.“