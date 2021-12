Üleeuroopaline uuring näitab, et eestlased võtavad teistega võrreldes jõulude ajal vähem võlgu

Vaid 4% eestlastest (võrreldes Euroopa keskmisega 16%) teatasid, et nad võtsid jõulude ajal palju võlgu, et maksta kingituste ja toidu eest, ning vaid 6% (Euroopa keskmine 17%) eeldab, et on aasta lõpuks rohkem võlgu kui kunagi varem.

Kõige hullem on nn jõuluvõlgadega olukord Iirimaal: enam kui iga neljas Iiri tarbija ütleb, et võtab jõulude ajal võlgu, kuna peab tegema kingitusi ja pühadetoite. Kui rääkida ootustest olla 2021. aasta jõuluaja lõpuks rohkem võlgu kui kunagi varem, siis vaid Rumeenia ületab küsitluse sünge juhina Iirimaad: peaaegu kolmandik rumeenlastest prognoosib 2021. aasta lõpuks rasket rahalist olukorda.

Üldiselt ütleb Euroopas iga viies lapsevanem, et võtab jõulude ajal rohkem võlgu, kuna neilt oodatakse suuri kulutusi. Kõige rohkem kannatab selles osas aga noorem põlvkond: peaaegu iga kolmas 18–21-aastane noor täiskasvanu ütleb, et jääb jõulukinkide ostmise tõttu rohkem võlgu. Enam kui üks neljast noorest täiskasvanust eeldab, et on 2021. Aasta lõpuks rohkem võlgu kui kunagi varem, kuigi neil on piiratud laenuvõimalus.

Pandeemiajärgsed jõulud ja „pühadejäätmed“

Rohkem kui pooled (52%) Hispaania tarbijatest – eurooplaste seas kõige rohkem – ei usu, et jõulud on pärast pandeemiat enam kunagi samasugused. Samal arvamusel on vähem kui kolmandik (29%) eestlastest, Euroopa keskmine näitaja on 37%. Jõulude suhtes on kõige optimistlikum riik Taani: vaid iga viies elanik ehk 22% taanlastest arvab, et jõulud ei ole enam kunagi sellised nagu enne pandeemiat.