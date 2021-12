ERISAADE | Ajutiselt suletud Coca-Cola Plaza juht: kella 23 piirang on arusaamatu ning osaliselt võiks taaslubada kiirtestid

Forum Cinemase alla kuuluva Coca-Cola Plaza uksed on 3. detsembrist suletud. Taasavamine on kuu lõpus. Täpne kuupäev pole veel kivisse raiutud. "Tulevikku vaatame kogu aeg lootusrikkalt. Endiselt loodame, et olukord paraneb kiiremini, kui terviseamet leiab," märgib ta. "Ja ennekõike just seda, et need piirangud, mis täna on, õige pea võetakse maha. Et meelelahutusel-kinodel oleks vabamad käed."

Koroonakriis on kestnud pea kaks aastat. Kongo kirjeldab, et kinoäri seisukohalt on olnud helgemaid ja mustemaid päevi. Vahepeal oli ju ka sulgemise aegu riiklik kompensatsioonimehhanism. Kongo räägib, et just sügisest alates on kõige keerukam faas - koroonapassi kontrollimise rakendamisel kaotati palju kliente. Leevendust pakkus veidi see, et sai müüa kiirteste. "Aga oktoobri lõpp ja novembri algus, siis tulid uued piirangud. Testiga enam sisse ei saanud, see oli tugev löök. Lisaks järgmine hoop, kui noored vanuses 12-18 ei saanud testiga, vaid pidid ka näitama koroonapassi. See oli viimane hoop."

Mis oleks teie hinnangul mõistlik lahendus? Kongo ütleb, et kino ei saa olla teistest asutustest erinev, täiskasvanutelt koroonapasside küsimine arusaadav. Küll aga võiks tema hinnangul lubada lapsed-noored kinno ka testiga. Ta viitab, et testid sobivad ju kooliskäimiseks, kus ollakse tihedalt koos. "Me suudaks olukorda hallata ja kontrollida."

Mõistetamatu on tema jaoks ka kella 23 piirang. "Kui viimane seanss kell 21 või varemgi, olenevalt filmi pikkusest, kaotame päevas 5-6 seanssi. Ehk siis kuni 15 protsenti võimalikest külastajatest. Ajalisest piirist väga hästi aru ei saa. Miks see on ja kuidas aitab kaasa olukorra leevendamisele?"

Saates on pikemalt juttu sellestki, mis filmid ikkagi tõid sel aastal rahva kinno ja mis suurfilmidest kinoprogrammis lähiajal.

Kuidas on aga kinopiletite hinnapoliitikaga, on siingi muutusi oodata?

Kõigest pikemalt juba erisaates.