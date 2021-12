Lätis ei tohi tänasest koroonatõendi puudumise tõttu tööd teha üle 60 000 inimese

„On valdkondi, kus vaktsineerimistase viitab kindlale riskitsoonile. Need on transport, laomajandus, ehitus ja töötlev tööstus. Üldiselt on vaktsineerimisnäitajad suurenenud üsna kiiresti, maailma lõppu ei tule. Kahjuks on täiesti võimalik, et mõnedes sektorites ilmneb varimajanduse tugevnemine ja mõned leiavad võimaluse välja rännata,” ütles Endziņš.

Praegu võib vaktsineerimis- või läbipõdemistõendi nõude tõttu töötuks jääda 62 000 inimest. Kõige väiksem vaktsineeritus on transpordisektoris ja laomajanduses: kehtivat tõendit ei ole umbes 14 600 inimesel ehk 19 protsendil töötajatel. Osaliselt on see seotud sellega, et kaugvedude autojuhid on lasknud end vaktsineerida SRÜ riikides Vene vaktsiinidega, mis ei ole Euroopa Liidus heaks kiidetud. Kõik see raskendab olukorda sektoris, kus valitses tööjõupuudus juba enne koroonapandeemiat, teatas Läti umbes pooli rahvusvahelisi vedusid tegevaid ettevõtteid ühendava assotsiatsiooni Latvijas Auto juht Aleksandrs Pociluiko.