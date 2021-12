Tallinna börsi võimas tõus on aktsiad liiga kalliks muutnud

LHV väärtpaberiturgude nooremanalüütiku Raido Tõnissoni sõnul on tänavune aktsiahindade tõus Tallinna börsil olnud kasumite kasvust kiirem ning see on omakorda toonud kaasa märkimisväärselt kallimad hinnatasemed. Ligi 50%-lise tõusuga aasta algusest on Tallinna börs maailmas märkimisväärsel viiendal kohal.

„Oma panuse sellele on andnud börsi üldine elavnemine, kuna aastaga on juurde tulnud palju uusi investoreid ja lisandunud uusi ettevõtteid. See on kaasa toonud olukorra, kus müügisoovituste osakaal meie kaetavatele ettevõtetele on kõigi aegade kõrgeimal tasemel,” märkis Tõnisson.