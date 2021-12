Globaalne uuring näitab, et tippjuhid jäävad majanduse olukorra suhtes äraootavale seisukohale

37% küsitletutest teatas, et nende tulud on alates 2021. aasta algusest kasvanud 20% või rohkem ja ainult 17% neist on alates aasta algusest vähenenud 10% või rohkem. Töötajate palkamine on elavnenud, 38% vastanutest täheldas töötajate arvu 10% või rohkem suurenemist alates 2021. aasta algusest, kuigi 45% ettevõtetest ütles, et nende töötajate koguarv on umbes sama kui 2021. aasta alguses. 16% teatas, et nende arv on vähenenud.

Enamik tegevjuhte (71%) on väga või mõnevõrra mures inflatsiooni mõju pärast nende ettevõtetele järgmisel aastal. USA tegevjuhid (77%) on inflatsiooni pärast rohkem mures kui nende kolleegid mujal riikides.

Inflatsioonimure võib tuua tarbijatele halbu uudiseid, sest toiduainete ja jookide (74%), töötleva tööstuse (73%) ning jae- ja hulgimüügi (62%) sektorit puudutavad vastajad kavatsevad inflatsiooni tõttu hindu tõsta. Tundub, et tarneahelaprobleemidele ei ole otsest lõppu näha, vaid 2% vastanutest usub, et need lahendatakse 2022. aasta alguses. Kolmkümmend üheksa protsenti usub, et lahendus saabub 2022. aasta lõpuks ja 38% ootab seda 2023. aastal või hiljem.

Ülemaailmne tööjõupuudus jätkub: 67% vastanutest ütleb, et üldiselt on tööjõudu mõnevõrra või väga raske leida ning 57% vastanutest teatas sarnase olukorra jätkumisest, kui tegemist on juhtkonna ja juhtivtöötajate värbamisega. Siiski vaid 1% küsitletud juhtidest usub, et töötajad on kodus produktiivsemad. 74% ettevõtete juhtidest jagas arvamust, et mingisugune paindlik töökorraldus muutub püsivaks.