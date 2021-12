PricewaterhouseCoopers saab endale uue tegevjuhi

“Võtan Tiidult teatepulga üle ajal, mil PwC on jätkuvalt auditi- ja konsultatsiooniäri selge turuliider. Meil on täna igas teenusliinis tugevad juhid ja pikk pink ehk kõigi aegade parim meeskond ning see on ka edaspidi klientide jaoks kõige suurem väärtus,” rõhutas Teet Tender, kelle sõnul on PwC ärimahud jõudsalt kasvanud ka tänu mitmetele uutele nõustamisvaldkondadele. “Digitaliseerimise ja jätkusuutlikkusega seotud teenuste osas oleme täna mitte ainult eksperdi, vaid ka kogu sektori suunanäitaja positsioonis.”