Auvere jaam on taas töös, kuid sel on elektri hinnale väike mõju

Ta ütles, et elektri hinna on kergitanud kõrgele see, et turunõudluse katmiseks ei ole piisavalt odavamat elektri hinda pakkuvaid elektrijaamasid, milleks on tuule-, päikese- ja tuumajaamad. Seetõttu on puudujääva osa katnud fossiilkütustel töötavad jaamad, eeskätt söe- ja gaasijaamad. "Tipukoormust katvate jaamade hind on paraku kõrge. Seda nii maagaasi kui ka CO 2 kvoodi mitmekordse hinnatõusu tõttu," lisas ta.