Teist gaasitoru toetas endine Saksamaa kantsler Angela Merkel, kuid tema järeltulija Olaf Scholzi valitsus käsitles teemat ettevaatlikult. See valmis septembris pärast seda, kui USA ja Saksamaa jõudsid projekti asjus kokkuleppele.

Mis on Nord Stream 2?

See on 1230-kilomeetrine gaasitoru, mis kahekordistab olemasoleva merealuse trassi läbilaskevõimet Venemaa gaasiväljadelt Euroopasse. Nord Stream 1 avati 2011. aastal ja see suudab käidelda 55 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas.

Miks see oluline on?