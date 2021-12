Maksuvaba tulu tõstmine alampalgani kukkus läbi

Riina Sikkut selgitas riigikogus, et muutust soovitakse viia ellu eelkõige sellepärast, et inimeste alapalga eest tasutav töö oleks väärtuslik ning motiveeriks neid edasi töötamas. "Nende inimeste toimetulek on niikuinii keeruline. Ja see maks, mida me sealt võtame, peame neile toetustena tagasi andma. Nii et väärtustame töötamist ja parandame nende inimeste toimetulekut," sõnas Sikkut.