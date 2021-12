Pandeemia alguses miljoneid teeninud ettevõtja noolib eksministri poegade kaubanduskeskust

Ärileht kirjutas mõni kuu tagasi, et endise siseministri Ain Seppiku kaks poega on juba aastaid teinud kõik, et enda käes hoida kaht Lasnamäe kaubanduskeskust, mida nad ka ise haldavad. Selle loo juured ulatuvad aega, kui oli kinnisvarabuum ja ees ootas karm majandussurutis. Ehkki vendadel on aega otsus veel vaidlustada, tundub praegu, et Bravo keskus ja Euromekka on neil nüüd käest libisenud. Esimese sai enda kätte suurim võlausaldaja SEB pank, kuid teise keskuse omanik on palju põnevam kuju.

Kohtutäitur Elin Vilippus ise tehinguid kommenteerida ei tohi ja seega ei saa me teada, mis hinnaga keskused kaubaks läksid. Bravo keskuse alghind oli oksjonil 2,39 miljonit eurot.