Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanib luua ühtse riigilaevastiku

„Praegune avalikule sektorile kuuluvate laevastike ülalpidamine pole jätkusuutlik - puudub paindlik ja läbimõeldud võimalus laevu ristkasutada ning tarvis on ühtset tulevikuvaadet laevastiku arenguks. Laevastiku ümberkorraldamisega saaksime tuua püsikulusid alla ja võita investeeringute pealt. Seda näitlikustab hästi asjaolu, et asutuste üleselt on alla 24-meetriste laevade kasutusprotsent hetkel ligi kolm protsenti, mis tähendab, et iga alus on aasta jooksul kasutusel ligikaudu kuu aega. Suuremaid laevu kasutatakse tihedamalt, kuid ka seal on kasutamata potentsiaali," rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.