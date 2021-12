Föderaalreservil hakkas kiire: järgmisel aastal on oodata kolme intressitõusu

Kolmapäeval avaldatud plaan näeb ette pandeemia alguses alustatud rahatrüki vähendamist varasemaga võrreldes poole kiiremini ehk 30 miljardi dollari võrra alates jaanuarist. See lõpetaks programmi mitu kuud varem kui esialgselt oodati ehk märtsi lõpuks, vahendab Financial Times.

USA keskpangale annaks see võimaluse alustada varem ka intressimäärade tõstmisega, mis omakorda muudaks kallimaks laenuraha nii majapidamistele kui ettevõtetele ning omaks laialdast mõju ka riikidele, kes dollarist laenanud on. Kolmapäeval lõppenud kohtumisel otsustas Föderaalreserv hoida enda peamist intressimäära vahemikus 0-0,25%, kuid samal ajal viidati toetust ka lõdva rahapoliitika lõpetamisele.

Keskpanga juhi Jerome Powelli sõnul on USA majandus nüüd märksa tugevam, lähedal täistööhõivele ning inflatsioon ületab seatud eesmärki. “Pole põhjust pikalt oodata,” viitas ta intressimäärade tõusule.

Euroopas on tähelepanu Euroopa Keskpanga tegevusel, kellelt mitmed ökonomistid ootavad ettevaatlikumat lähenemist. Kuigi euroala aastane inflatsioon oli novembris 4,9% peal viimase paarikümne aasta kõrgeim, siis majandust ohustavad koroonaviiruse omicron variandi puhangud ning ühtlasi pole kindlust, et kõrge inflatsioon jääb püsima, vahendab The Economist.