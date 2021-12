VIDEO | Teistmoodi jõulukink? Müüki tuli luksuslik erasaar

Koroonaviirus on pannud kinnisvarahinnad tõusma nii äärelinnades kui ka maapiirkondades. Seda seepärast, et inimesed, kes saavad kaugtööd teha, vahetavad linnaelu maaelu vastu. Inimesed, kes enne elasid rahvarohkes linnas oma pisikeses korteris, elavad nüüd suurte tagahoovidega majas. Eriti tajub seda maailma suurtes linnades, näiteks Californias on kohalik kinnisvara tõusnud keskmiselt 30-40%.

Aastal 2018 jõudis Bahama ligi 16 hektari suurune erasaar nimega Little Pipe Cay turule 85 miljoni dollari eest. See ei saanud aga ühtegi elujõulist pakkumist. Nüüd on saar taas müügis ning senisest veel kõrgema hinnaga - 100 miljoni dollariga (ligi 88 miljonit eurot).

Wall Street Journali info kohaselt kuulus saar 15. aastat tööstur Michael Dingmanile, kes suri 2017. aastal. Kogu nende aastate jooksul kulutas ta seal lugematuid miljoneid, et arendada sealseid veefiltreerimissüsteeme, kanalisatsiooni ja elektri võimalusi. Tegemist on seega sisuliselt isemajandava linnaga.

22 hoonest on üks ehitis oma 492 ruutmeetri suurune elukoht, kus on veel eraldi 836 ruutmeetri suurune meelelahutushoone. Lisaks on olemas neli kahetoalist külalistemaja.

Saar nõuab tegevuskulusid ligi 1,5 miljonit dollarit aastas.