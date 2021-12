Korterite taskukohasus halvenes ja halveneb veelgi. Mis toimub kodulaenuturul?

Swedbank jagas täna hommikul aset leidnud kinnisvara olukorrale suunatud ettekandel, et eluasemeinvesteeringuid toetasid majapidamiste tugev finantsseis ning tõusnud kindlustunne osta või ehitada lähiajal eluaset.

Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja selgitas, et korterite pakkumine ei ole suutnud tugeva nõudlusega sammu pidada ning müügis olevate korterite arv jätkas kolmandas kvartalis langust. "Ehituslubasid on küll väljastatud rohkem kui varasemalt, kuid see ei ole olnud piisav," lisas ta. Viimati oli uute korterite osakaal nii madal (15%) 2015. aastal.

Uusarenduste hinnakasv statistikas ei kajastu, vaid jõuavad siis, kui hooned on valminud.

Tallinna korterite hinnakasv kiirenes kolmandas kvartalis 13,5 protsendini aastases võrdluses, mis on viimase seitsme aasta kiireim kasvutempo.

Tallinna elanike netopalga kasv kiirenes kolmandas kvartalis kuus protsenti. Tallinnas on tarvis eluasemelaenu omafinantseeringu säästmiseks 30 kuud, juhul kui leibkonna sissetulek on 1,5 keskmist netopalka ning majapidamine säästab sissetulekust 30 protsenti.