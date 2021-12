Ekspert selgitab: kuidas hoida avariijärgse sõiduki väärtust?

Üldjuhul on autotootjal kindlad teeninduspartnerid, kus on investeeritud tootjapoolsete kvaliteedistandardite täitmisesse. Taolised esindused ei vasta mitte ainult kõrgeimal tasemel kvaliteedinõuetele, vaid järgivad hoolikalt ka kaubamärgi nõudeid remondiseadmetele, spetsialistide kvalifikatsioonile, mudeli ja uusimate tehnoloogiate tundmisele. Lisaks on ametlikele teeninduspartneritele väga oluline tihe koostöö kliendiga.

Auto ostmine on kinnisvara järel üks kallimamatest investeeringutest, seega on hea kindlustus oma vara kaitsmiseks äärmiselt oluline. Olgugi et ühel hetkel vahetab sõiduk omanikku või tagastatakse liisinguandjale, on tulusaks tehinguks vajalik heas korras auto. Parima kindlustuspartneri valimisel tee taustatööd, võrdle erinevaid pakkumisi ning võimalusel küsi teenusepakkuja käest täpsustavaid küsimusi. Lisaks on sobiva kindlustuspartneri valikul abiks ka Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) iga-aastane uuring AMTELi liikmetest remondiettevõtete hulgas. Uuringuga selgitatakse välja parimad autokindlustusega tegelevad kindlustusseltsid, kes pakuvad kvaliteetset teenust vigastatud sõiduki kiireks ja nõuetekohaseks remondiks.