Prisma avab järgmistel aastatel mitmes Eesti väikelinnas uusi poode

Uue kaupluse avamine on järjekordne samm Prisma laienemise teekonnal, kus tänavu lisandus kaks kauplust ja 2022. aastal ootab ees veel nelja poe avamine. „Meil on hea meel laieneda Tallinnast, Tartust ja Narvast väljapoole, et teha Prisma unikaalne lai tootevalik ja soodne hind kättesaadavaks klientidele üle Eesti. Senine kogemus näitab, et meie kaupluste tulek on olnud kogukonnas oodatud sündmus, seda kõige laiema toidu- ja tööstuskauba valiku ning värskete turu-uuringute andmetel ka kõige soodsama ostukorvi tõttu," ütles Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Viljandi Prisma on kavas avada 2023. aasta jooksul ja luua sellega piirkonda juurde 60–70 uut töökohta.

Viljandisse kerkib Prisma hüpermarket. See on Prisma kontseptsiooni kõige suurem kauplus, kus lisaks igapäevastele esmatarbe- ja toidukaupadele on ka lai valik tööstuskaupa. Samuti tuleb Viljandi Prismasse Food Marketi ala, kust leiab hea valiku värsket liha, kala ja valmistoitu.

Kaupluse avamise eel ootab Prisma oma kodulehe prismamarket.ee kaudu klientide ettepanekuid ja soove kaupluse kaubavaliku kohta. Kilpiä sõnul arvestab Prisma tootevalikut kokku pannes alati kohalike elanike soovidega. Kauplusesse tuleb ka Fazeri pagarikoda, kus valmistatakse eestimaisest teraviljast pagaritooteid algusest lõpuni – taignast kuni küpsetamiseni – kohapeal.

Prisma hüpermarketi aadressiks saab Viljandis Tallinna tn 65. Sinna kerkiva kahekorruselise keskuse arendaja on Capital Mill. "Capital Milli jaoks on oluline, et kaupluse projekteerimine, ehitamine ning hilisem toimimine oleks võimalikult keskkonnahoidlik ja optimaalsete kuludega. Kasutame efektiivseid LED-valgusteid ja hoone osaliseks kütmiseks tehnosüsteemide jääksoojust," ütles Capital Milli ehitusdirektor Silver Neemelo.

2022. aastal avab Prisma uue kaupluse Maardus, Harkul, Raplas ja Sauel. ePrismast saab juba praegu tellida kaupa üle Eesti; Viljandi piirkonnas näiteks Cleveroni erapakiautomaati.