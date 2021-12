Edulugu sai kiirenduse. Kodumaine jalatsipood sai ootamatust kohast investeeringu

2007. aastal Rakveres asutatud Weekend on tänaseks kasvanud juhtivaks jalatsite ja rõivaste jaemüügiplatvormiks, mis opereerib 13 kauplust Eestis ja Lätis ning kiiresti kasvavat e-kaubanduse võrgustikku üle Baltikumi. Ettevõtte prognoositav käive 2021. aastal on 26 miljonit eurot ning aastane kasvumäär ületab 50%. Weekend pakub tööd 150 inimesele.

"Weekend on viimastel aastatel kasvanud peadpööritava tempoga tänu suurepärasele kliendikogemusele nii meie füüsilistes kauplustes kui e-poes. Näeme turul jätkuvalt kasvupotentsiaali ja oleme seadnud ettevõttele ambitsioonikad laienemiseesmärgid," avas kaasasutaja Taavi Laeks. "BaltCap on meile ideaalne partner. Lisaks kasvukapitalile on hindame nende kogemust e-kaubanduses ja Baltikumi-üleste ettevõtete kasvatamisel ning ka nende laiapõhjalist nõustajate võrgustikku," lisas Laeks. Weekend on BaltCapi kasvufondi seitsmes investeering.