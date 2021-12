Elisa loobus Huawei seadmete kasutamisest. Nad leidsid uue tugeva partneri

Elisa teatab, et alustab tuleval aastal 5G võrgu rajamist ja olemasoleva 4G võrgu väljavahetamist koostöös Nokiaga, kellega on sõlmitud pikaajaline koostöö kokkulepe. „Uue võrgutarnija valik oli kahtlemata keeruline protsess, kus hindasime tehnoloogilist lahendust tervikuna ja seadmete võimekusi erinevates kriteeriumites ja tuleviku vaates. Seda arvesse võttes on meil hea meel täna teada anda, et Elisa ehitab tulevikus oma 4G ja 5G võrgud Nokia seadmetele,“ sõnas Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.

Juba lähitulevikus on tänu 5G-le võimalik mobiilset andmesidekiirust mitmekordistada, tagada võrgus suuremad andmemahud ja pakkuda senisest kiiremat juhtmeta kodu- ja kontoriinternetti. Lisaks suuremale kiirusele ja madalale latentsusele toob 5G kaasa ka selle, et võrku on võimalik samal ajal ühendada piiramatul arvul seadmeid. See loob omakorda hulganisti uusi arendusvõimalusi näiteks IoT (Internet of Things) seadmetele ja lahendustele.

„Meil on hea meel, et Elisa Eesti meid selle koostöö jaoks välja valis ja täname usalduse eest meie tehnoloogia ning tarkvara vastu. Nokia AirScale portfell pakub klientidele tipptasemel ühenduvust ja ma ootan rõõmuga tihedat koostööd nii tuleva 5G kui ka järgmiste projektide puhul,“ sõnas Nokia mobiilsidevõrkude osakonna president Tommi Uitto.

„Nokia on Elisale olnud väga pikalt oluline strateegiline partner, kelle tehnoloogial baseerub täna ka osa Elisa tuumikvõrgust. Kahtlemata ootavad ees põnevad aastad uue võrgu arendamisel, mis loovad infrastruktuuri kaua oodatud tuleviku lahenduste pakkumisele Eestis. Nokia puhul on tegemist viimastel aastatel 5G mobiilvõrkude valdkonnas ühe kiiremini areneva kontserniga, kelle tehnoloogiline tulevikuvisioon on turu trendidega kaasas käiv, avatud ja innovaatiline,“ lisas Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.