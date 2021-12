Ehk mäletab keegi Ärilehes ilmunud lugu noorest naisest, kelle halb kogemus viis lapsepõlveunistuse teoks saamiseni. Anna-Maria Mikaberidze on üks neist, kes unistas juba väiksena, et pääseb 30 eduka inimese nimekirja, kuhu kuuluvad alla 30-aastased. Nii ta sinna sel aastal jõudiski tunnustusega, et asutas möödunud aastal koos kaasasutajaga Micha Mazaheriga Teslasid rentiva ettevõtte Beast. Nüüd kaasasid nad Eesti ja Ameerika investoritelt 1,5 miljonit eurot.