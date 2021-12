VIDEO | Üle piiri läinud reklaam: piimatootja kahetseb naiste võrdlemist lehmadega

Piimatootja Seoul Milki reklaamis hiilib "loodusfotograaf" metsa, et pildistada seal salaja naisi. Lõpuks aga selgub, et naised on hoopis lehmad. Reklaam lõpeb sõnadega "Puhas vesi, orgaaniline sööt, 100% puhas Souli piim. Cheongyangi mõnusa looduse maherantšost pärit mahepiim."