Kullerfirma hoiatab: nädalavahetus on viimane hetk e-poest jõulupaki tellimiseks

Kuna möödunud aastal olid pühad nädala keskel, siis tekitas see palju segadust, millistel päevadel e-poed tööd teevad ja millised on nende reaalsed tarneajad. Sellel aastal on olukord lihtsam, kuid suuri pakimahte arvestades tuleks siiski arvestada ka väikese varuajaga.

„Kui on soov pakki kätte saada veel enne jõule, siis tuleb enda tellimus teha kindlasti hiljemalt 18. detsembril. See kehtib Eesti e-poodide puhul ja olenevalt, millise lubaduse on kaupmees andnud tellimuse tarneaja kohta. Meie kullerifirmana tagame enda poolt õigeaegse veo. Välismaalt tellimiseks olete praegu tõenäoliselt juba hiljaks jäänud," nentis DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.

„Kui tellimus esitada 18. detsembril, siis on lootust, et kaupmees saab paki komplekteeritud ja meile üle antud esmaspäeva õhtul või teisipäeval. Seejärel liigub pakk meie sorteerimiskeskusesse ja sealt oma sihtaadressi poole," selgitas Kivimurd. „Kui pakk peab teise Eesti otsa jõudma, siis võtab see omakorda aega."

Arvestada tuleks sellega, et neljapäev 23. detsember on lühendatud tööpäev ning kuigi kullerid tegutsevad, siis ei pruugi kõik pakid oma sihtmärgini selle lühikese ajaga jõuda. Jõulude ajal puhkavad ka DPD kullerid ja pakke hakatakse uuesti transportima 27. detsembril.

„DPD jaoks on oluline, et meie töötajad saaksid pühad oma pere seltsis veeta ja seepärast me vabade päevade ajal pakke laiali ei vii. Kui aga oma tellimus teha kohalikust e-poest veel 18. detsembril, siis peaks teie pakk 23. detsembriks ka pakiautomaati või koduukse taha jõudma," märkis Kivimurd.

„Jõulude eel oleme töötamas suurendatud jõududega, et kõik tellimused võimalikult kiiresti täita, aga palume klientide mõistvat suhtumist vahepealsete vabade päevade osas," lausus Kivimurd. „Pakimahud on koroona mõjul tugevalt tõusnud ning terve sügise on kullerid tööl suurendatud jõudude ja tihedamate graafikutega ning on kindlasti ära teeninud need vabad päevad oma pere seltsis."

Kivimurd lisas, et kiirema pakiveo tagamiseks saavad ka kliendid ise abiks olla tulles oma pakiautomaati tulnud saadetisele järele võimalikult kiiresti.