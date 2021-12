SELGITUS | Kas jääda börsipaketi juurde või fikseerida elektri hind ära?

Tarbijad seisavad täna valiku ees – kas fikseerida hind kõrgete elektrihindadega või loota olukorra normaliseerumisele ning liituda börsipaketiga. Erapooletu elektrihind.ee võrdlusportaali looja Kert Valbeti sõnul võib hinnatundlik tarbija, kes täna südamerahu huvides ja õigustatult fikseerib kallinemise kartuses suhteliselt kõrge hinnaga elektri, igal ajal 30-päevase etteteatamisega vahetada enda paketi asjaolude muutudes soodsama fikseeritud hinna või börsipaketi vastu. Valbet on seisukohal, et kui tarbijat börsipaketi hinnakõikumised ja viimase aja rekordid finantsiliselt palju ei mõjuta, võib ta börsipaketti jääda, kuna pikemas perspektiivis on see olnud soodsam ning eeldatavasti on seda ka tulevikus.

Toome siinkohal hetke soodsaima fikseeritud paketi näite, kus hinna muutused on näidatud graafikuna. Lisame, et soodsaima börsipaketi marginaal oli paar kuud tagasi 0,18 senti/kWh ning täna on see 0,23 senti/kWh, ehk hind on tõusnud 27%.

Hetke soodsaim fikseeritud elektripakett on Elektrumi Kasulik Klõps, kus päevane hind käibemaksuga on 16.94 senti/kWh ja öösel 13.54 senti/kWh – selle paketi keskmine ühikuhind on 15.24 senti/kWh koos käibemaksuga. Graafikul on näidatud sama paketi hind aasta tagasi ja täna, kus paketi hind on 145% kõrgem (täna 15.24 senti/kWh, aasta tagasi 6.23 senti/kWh) aastataguse ajaga võrreldes.

Huvitav on asjaolu, et kuu aega tagasi oli elektri hind isegi tänasest kallim, mis näitab müüjate tulevikuvaadete erakordset muutumist ühe kuu vältel.

Antud paketi hinnaajaloo graafik on interaktiivselt saadaval ka kõigi teiste pakettide juures elekrihind.ee võrdlusportaalis.