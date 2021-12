Levikomi juht on valitsuse otsuses pettunud: vanad tegijad ei taha uusi turule

Levikomil on edasiseks plaanid olemas. Siiski puudub ettevõttele praegu võimalus kasutada sagedusriba, mida kasutades arendada 5G võrku. „Levikomi taga olevad inimesed on Põldsammi sõnul ainukesed inimesed, kes on Eestis ehitanud kolm mobiilivõrku. Kõikides teistes telekomiettevõtetes on eesotsas inimesed, kes on ehitanud ühe võrgu. Q GSM ja Tele2 on meie täiesti nullist üles ehitatud ja me oleme Soomes ühe juhtmeta lairibavõrgu teinud," sõnas Põldsamm.