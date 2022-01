Müüja ja ostja huvide tagamise võimalused võlaõiguslikus müügilepingus

Tähtaegadega seotud kohustuste puhul tasub mõelda, kas ja kui vajalik on fikseerida tagajärjed tähtaegade ületamise osas. Võimalik on kokku leppida õiguses nõuda kohustuse rikkumise korral leppetrahvi (nt ühekordses summas või päevamäärana). Teatud tingimustel on võimalik lükata osa müügihinna tasumise kohustust edasi kohustuse täitmiseni – näiteks on võimalik kokku leppida, et osa müügihinda on senikaua hoiustatud notari deposiitkontol, kuni objektile on väljastatud kasutusluba.

Tugevama tagatisena on praktikas kasutusel kinnistusraamatusse ostja kasuks kantav eelmärge. Eelmärge on ühest küljest koormatis müüjale – kinnisvara „läheb lukku”, kuivõrd kõik eelmärkega vastuolus olevad käsutused (nt uuesti müümine või koormamine ilma ostja nõusolekuta) on tühised. See omakorda annab ostjale kindlustunde, et tema õigus (ja kohustus) kinnisvara osta on tagatud. Oluline on seejuures leida üksmeel, kas ja millistel tingimustel eelmärge seada. Pooltel on vaja kaaluda kohustuste täitmata jätmise riskide realiseerumist – nt kui ostja sissemakse on väike ja hiljem ta oma kohustusi täita ei soovi, on ostja nõusolekuta eelmärke kustutamine võimalik vaid kohtu kaudu. Kui aga lepingupooled otsustavad eelmärke kandmise kasuks, on võimalik eelmärget „kohandada” enda tingimustele sobivaks. Näiteks on võimalik siduda eelmärge tähtajaga ja leppida etteulatuvalt kokku tähtaja pikendamise võimaluses.