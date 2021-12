Said uue arvuti? Neli nippi värskele arvutiomanikule

„Kõige lihtsam viis selleks on näiteks vähendada ekraani heledust, sest selle hoidmine kõige eredamal tasemel on üks suurimaid aku tühjenemise põhjuseid,” selgitab Mišina, kuid paneb samas südamele, et liiga hämaraks keeratud ekraan võib silmi väsitada. „Huawei sülearvutid võimaldavad valida ka seadistuse, kus ekraani eredus muutub vastavalt ümbritsevale valgustusele,” märgib ta ja lisab, et aku tarbib rohkem energiat ka siis, kui taustal töötab palju rakendusi.

Omajagu määravaks on ka aku tehnoloogia. „Nii näiteks on Huawei sülearvutitel taaslaetavad liitiumakud, millel on suur energiatihedus. See tähendab, et need on kergemad, suurema mahutavusega ja samas laevad kiiremini kui teised sama suurusega akud,” selgitab Mišina akude tehnoloogiat Huawei Matebook X ja Matebooki D-seeria mudelite näitel. See tähendab aga, et ühe laadimisega saab korralikult hoitud Huawei sülearvutitega mööda saata kas pika päeva täis koosolekuid ja loenguid või hoopis vaadata järjest kuni kümme tundi videoid – mõne seriaali puhul tähendab see, et kogu hooaja saab ühe laadimisega ära vaadata!