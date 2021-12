Tuntud laulja ettevõte on suurtes võlgades

Kokku on kolme pagarikoda haldaval firmal üleval pea 110 000 eurot maksuvõlgasid, mis on umbes 39 000 euro osas ajatatud. Samuti on Buxhöwden Äripäeva Infopanga andmetel Valio Eestile võlgu pea 5100 eurot ning Julianus Inkasso ootab 4700 euro maksmist.