Tallinki Megastari tabas rike: laeval olid kinni mõned sajad reisijad

Megastar pukseeriti sadamasse Foto: Ilmar Saabas

Tallink Grupp teatab, et ettevõtte Tallinna-Helsingi liini teenindava süstiklaeva Megastari tänased väljumised on laeva automaatikaseadmete rikke tõttu tühistatud. Kuni Megastar on taas võimeline liinile naasma, teenindavad Tallinna-Helsingi laevaliini ettevõtte laevad Star ja Silja Europa.