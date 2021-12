OTSEÜLEKANNE | Noored andekad inimesed tutvustavad äsja välja mõeldud nutikaid elektrisäästu lahendusi

Foto on illustreeriv Foto: Taavi Sepp

Delfi Ärileht kannab otseülenadena üle IT Akadeemia tarkvaraarendajate kutsemeistrivõistluste finaali. Noored on näinud 40 tundi vaeva, et leida nutikaid viise, kuidas igaüks saaks elektri eest vähem maksta.