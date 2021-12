Ebatavalised kahjujuhtumid: hiir kraanikausis ja 1,5-eurone kommipakk

Talve tulekuga liikluskahjud paraku sagenevad. „Alates detsembri esimesest nädalast, mil korraga tuli nii suur lumi, krõbe külm kui ka libedus on nõudlus meie autoabi teenuse järele kasvanud hüppeliselt. Kuna liiklusolud on keerulised, siis tuleb liikluses olla väga tähelepanelik ja hoida eesliikujatega piisavat vahet," märkis ta.

„Teine oht, mis talvega kaasneb, on katustele kogunev lumi ja jääpurikad. Maja- ja korteriomanikud peavad silmas pidama, et katusele kogunenud lume raskustest tekkinud kahjud ei ole tavaliselt kindlustusega kaetud," sõnas Lepvalts, lisades, et katuse lumetõrjetööd võivad olla ohtlikud, mistõttu tuleks enne teha kas põhjalik eeltöö või kutsuda kohale professionaal.