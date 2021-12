Gaasituru ülevaade: täna soodsaim fikseeritud gaasipakett on aastaga kallinenud 354%

Täna kõige soodsam fikseeritud gaasipakett on aastaga hinnalisa saanud 354% ning mitmed eksperdid ennustavad hinnatõusu jätkumist. Gaasitarbijatel on valida kolme paketi vahel: fikseeritud, muutuv ning börsipakett – aga milline neist on täna otstarbekas ja turvaline valik?

Gaasihind.ee võrdlusportaali asutaja Kert Valbeti sõnul peavad tarbijad gaasipaketti valides mõtlema, kas nende jaoks on oluline tänavuseks talveks kindlustada fikseeritud paketiga hinnalagi või on neile jõukohane ka hinna võimalik kasv. "Eks lõpuks teevad inimesed selle otsuse enda võimalusi arvestades ja ilmselt on paljudel rahulikum uni, kui hind on fikseeritud vähemalt lähiajaks. On selge, et muutuva paketi ja börsipaketi hinnad kõiguvad mitmekümne protsendi raames ja eksperdid ennustavad tänavu talvel kõikumisi pigem ülesse poole. Muutuvate ja börsipakettide puhul sõltuvad hinnatõusud ja -langused paljuski ettenägematutest teguritest, nagu näiteks Venemaa poliitilised otsused ning ilm, mistõttu kindel siin millegis olla ei saa," sõnas Valbet.