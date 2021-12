KUULA SAADET | Auto Poodcast 9. Eestis ehitatud elektriauto viis Marokosse võistlema Renault Master

Lisaks sellele, et projekt paiskab lähiajal Eestisse ja maailma terve hulga noori, kellel on kogemus elektriauto projekteerimise, ehitamise ja sõidukõlblikuks sättimisega ning eestlased on ehitanud päris oma elektriauto, oli projektil veel üks eesmärk. Selleks oli võistlus nimega Bridgestone World Solar Challenge, kus Austraalia kõrbes pidi vaid päikesest võetud energia jõul läbima 3000 kilomeetrit, kontinendi põhjarannikult lõunarannikule. Nagu oli kirjas projekti Hooandja leheküljel: „Osaleme võistlusel Cruiser-klassis ehk ehitame tänavakõlblikku neljakohalist autot, mis võiks päriselt tulevikus sinu naabrimehe Passatit asendada.”